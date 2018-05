Asjad lähevad enne hullemaks, kui nad paremaks lähevad (Murphy seaduste kogu)

AARE OLGO, 23. mai 2018

Jaak Aabi peab tunnustama, sest kohalikku omavalitsust läbi ja lõhki tundva inimesena püüdis ta päästa mida vähegi annab. Osaliselt see tal ka õnnestus. Loodan, et ta oma järeltulijale Janek Mäggile head nõu andis.

Haldusreformi kokku võtvalt võib öelda, et tänaseks on õnneks ühinemislepingud formuleeritud ja ühinemisläbirääkimised läbi viidud. Mõnes piirkonnas edukamalt kui teises.

Vaidlesin juba kolm aastat tagasi haldusreformi teemadel endise reformierakondlasest ministri Arto Aasaga. Kui reformi eesmärk on raha kokku hoida, siis on see reform juba eos raske tulema. Täna on näha, et raha me kokku küll pole hoidnud.