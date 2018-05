Pensionidest

Pensionide tõstmisest kõneldes laiutavad poliitikud käsi ning räägivad tööealise elanikkonna vähenemisest tingitud pensionifondi kokkukuivamisest. Samas tuleks tulevikupensionidest rääkides arvestada sellega, et Eesti ei tohi jääda igaveseks vähese tööviljakuse ning madala tehnoloogilise tasemega riigiks. Me peame jõudma selleni, et kasvav tööviljakus, robotiseerimine ning infotehnoloogia areng korvavad tööealise elanikkonna kahanemise ning pensionifond hakkab tänu majanduse kaasajastamisele hoopis kasvama. Samuti looks paremate tehnoloogiate kasutamine võimalusi vanemaealiste suuremaks tööhõiveks, mis omakorda tõstaks nende elatustaset ning parandaks ka tervist, sest inimene, kes tunneb end ühiskonnale vajalikuna, suudab paremini haigustele vastu panna.