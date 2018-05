Talgud Anna kiriku juures

Nii juhtuski, et inimesed, kes osalesid ettevõtmises, said teada, et Anna kirik asub nelja küla lõikumispunktis ja et siin sobib hästi öelda: kirik on keset külasid. Praegu aga isegi Paide linnaruumis, sest oleme ju kõigi oma küladega nüüd Paide linn. Tänu sellele osales ettevõtmises inimesi alates Paide linnavolikogu esimehest ja linnavalitsuse liikmetest ning Paide linna elanikest kuni ümbruskonna külade rahvani. Kõik need inimesed tahtsid näha, et saab ka linna ja külasid ühendada ning leida – nii mõistame üksteist paremini. Ettevõtmisel osalesid endastmõistetavalt Anna koguduse liikmed, nende hulgas ka endine Anna kirikuõpetaja, kes tutvustas meile annetustega tehtud töid Anna kirikus.

Aga nende tegemistega sai kokku riisutud lehed surnuaia vanast osast, kuhu küll praegu enam ei maeta, kuid mis asub just külla mineva tee ääres. Samuti sai võsast puhastatud surnuaeda ääristav müür ning kunagise kõrtsihoone ümbrus, millest on alles vaid vundament. See tee, mis lookleb kiriku ja surnuaia eest läbi küla suunas, peab eelduste kohaselt juba sel aastal tolmuvaba katte saama.

Kokkuvõtete tegemiseks kogunesime kohvilauas kohvi ja kringlit maiustades, et teha ka plaane edaspidiseks. Ojaküla külavanemana tundsin isiklikult suurt tänulikkust selle üle, et inimesed, kes tahavad näha ja teha midagi suurt ja tähelepanuväärset, seda ka saavutavad. Väga meeldiv oli ka see, et endise Roosna-Alliku valla juhid, kes on alati toetanud Anna piirkonna ja kiriku tegemisi, olid ka nüüd esimeste hulgas kohal. Tõdeti sedagi, et varem Paide valla poolt tegemata jäetu tehakse nüüd ära Paide linna poolt.

Mis on siis ikka külaelanikele kindlasti kõige olulisem? Eks ikka teed. Olen kindlalt veendunud, et nüüd kaovad kiriku juurde viivalt teelt suured poriaugud, suvel aga tolmune teekate, ja see tee saab korraliku pindamise. See aga näitab seda, et Paide linna juhtorganid hoolivad ka küladest ja nende elanikest. Arutatud sai ka palju muid kohalikke elanikke puudutavaid teemasid ja kõlama jäi soov, et võiks edaspidigi niimoodi kokku saada. Ja kindlasti jätkame nende tegevustega ka teistes linna külades.

ARE RIISTAN

Ojaküla külavanem, Paide linnavolikogu liige

ARE RIISTAN, 16. mai 2018

Viimati muudetud: 16.05.2018

Jaga

|