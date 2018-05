Artur Talviku vaba mõte sai lõpu Vabaerakonnas

Oma aruandekõnes oli Artur Talvik väga üldsõnaline, ja ega temal ka midagi kiitvat polnud öelda. Rääkis mingist sõnumi viimisest rahva hulka, aga tihti olnud kuulajaid vähevõitu. Mis teha, kui viimaste küsitluste järgi on toetus Vabaerakonnale allpool valimiskünnist. Positiivseks märkis Talvik seda, et erakonna kontor koliti uude kohta ja osteti uus buss! Et aga kõne ei jääks liiga lahjaks, otsustas Artur Talvik kõnepuldist laulda oma lahkumislooks Siberi eestlaste laulu. See oli ka ainus, millega ta seekord hakkama sai. Ikkagi kinomees.

"Täna on tema meeskond selline, millesse ma absoluutselt ei usu. Nad evivad sellist vana parteilist mõtlemist, mis on selline broilersüsteemi mõtlemine, ja lähtub nende inimeste soovist, kes tahavad olla poliitikas sooja koha pärast," ütles Talvik. Vägisi jääb tema ütlusest mulje, et vabaerakondlased istuvad oma aja Riigikogus ära ja et siis on selle eksperimendiga lõpp. Ei saa olla poliitiline jõud, kui puudub ühine poliitika.