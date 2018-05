Huntide tõuaretus vaarumas

Asi võib aga lõpuks muutuda. See võtab küll palju-palju aega ja selleks kulub veel rohkem rumalust ja vastutustundetust, kuid kui kõigest väest püüame, siis saame metsa ja selle alusmetsa, võsa, raba, loomastiku ja taimeliikide mitmekesisuse jätkuva hävitamisega üheskoos lõpuks lahti ka hundist. Ainult et kõige selle tagajärgedele ei taha mõeldagi.

Juba praegusest rumalusest ja vastutustunde puudumisest piisab, et soomlased saadavad oma lapsi kooli taksode ja bussidega. No mitte just seepärast, et hundid oleksid mõne lapse ära murdnud, vaid pigem sealmaal kombeks olevast hoolitsusest inimeste eest, aga ikkagi... On meilgi hakatud sellest hoolimisest rääkima.