Õpetaja rollist meie kaasaegses ühiskonnas

Õpetajad, koolijuhid ja aktiivsed lapsevanemad tulid kokku, et mõtiskleda selle üle, kuidas toime tulla õpetajaametiga kaasnevate väljakutsetega ning missugune on õpetaja roll kiiresti muutuvas ühiskonnas, kus on muutunud nii arusaam haridusest kui ka ootused sellele. On muutunud ka õpilased. Ning koos nendega on muutunud ka õpetaja, kes püüab progressile mitte ainult järele jõuda, vaid olla isegi üks samm ees.