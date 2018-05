Euroopa päev Yana Toomiga Eesti koolides

Kn, 09. mai 2018

7. mail külastas Toom Tallinna Linnamäe Lütseumi ja Maardu Gümnaasiumi. 8. mail oli ta Tartus – Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis ja Tamme Gümnaasiumis. 9. mail on plaanis kohtumised Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis ning Gustav Adolfi Gümnaasiumis. 10. mail toimuvad üritused Kiviõli 1. Keskkoolis ja Järve Gümnaasiumis Kohtla-Järvel. Ringsõidud mööda Eestit lõpevad 11. mail Narvas – Pähklimäe ja Soldino gümnaasiumide külastamisega.

“Suhtlemine inimestega on üks osa EP liikme tööst ning ma püüan pühendada sellele piisavalt aega,“ kommenteeris Toom. „Miks õpilased ja üliõpilased? Sest palju rohkem, kui vanemast põlvkonnast, sõltub Euroopa tulevik just neist. Kuid arusaama sellest, kuidas kogu see „konstruktsioon“ täpselt välja näeb, millised on võimaliku mõju mehhanismid, on parem saada varem. Lisaks annab suhtlemine noortega alati uusi ideid ja positiivse laengu.“

