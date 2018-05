IRL – tagasi Isamaa juurde

Alles see oli, kui IRL võttis suunaks avatud rahvusluse ning sõnastas selle 2.0 all. Sellest pidi saama tulevikku suunatud ning uutele inimestele ja mõtetele avatud erakond. Valimiskaotused ning juhtide vahetumised viisid aga selleni, et hakati tegelema sisekaemusega ning jõuti välja sinna, kuhu tihtipeale niisugustel juhtudel jõutakse… Uuesti stardipakkude juurde…

Mõnel puhul võib see isegi õnnestuda. Kui Briti konservatiivid eesotsas John Majoriga 1990. aastate keskel, pärast tooride enam kui tosin aastat kestnud valitsemist Suurbritannias, uuesti valimised võitsid, tegid nad seda loosungi all „back to basics“ ehk – tagasi juurte manu. Vanade põhiväärtuste esiletoomine tagas edu ning tõi parteile uue hingamise.

Kui IRL püüab nüüd korrata kunagise Isamaa edu, siis siin kerkivad üles mitmed takistused. Kõigepealt oli Isamaa ise lühiajaline, kuigi edukas nähtus Eesti poliitikas. Isamaa loodi 1992. aasta Riigikogu valimisteks nelja erakonna valimisliiduna. Et neid saatis valimistel edu ning nad moodustasid Mart Laari juhtimisel valitsuse, siis muututi erakonnaks ning muudeti nimi Rahvuslikuks Koonderakonnaks Isamaa.

Edaspidi aga enam nii suurt valimisedu ei saavutatud. 1995. aasta valimistele mindi nimega Isamaa ja ERSP Liit ehk tegutseti juba Isamaaliiduna. Selle nime all osaleti ka järgnevatel valimistel kuni 2006. aastani, kui Isamaaliidu ning tolleks ajaks juba populaarsuse kaotanud Res Publica ühinemise tulemusena tuletati nimeks IRL. Selle nime all saavutati valimistel enamasti 3. ja 4. kohad, muidugi Reformierakonnast ja Keskerakonnast tagapool. 2015. aasta valimistel jäädi alla ka sotsiaaldemokraatidele.

Nüüd rõhutab tulevase Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, et nende rahvuslus on ikka positiivne, sh keele ja kultuuri säilitamine ning tugevad pered ja palju lapsi. Kas see sõnades positiivsus ning tegudes minevikust abi otsimine ka erakonnaliikmetele sobib, seda näitab 2. juuni, kui Seederi kodulinnas Viljandis koguneb erakonna suurkogu. Veelgi enam näitavad seda aga valimised vähem kui 10 kuu pärast.

