Keskerakond kolis Toompealt Narva maanteele

Selle kõige juures tundub Keskerakonna jaoks oluline muudatus üpriski väike, kuid siiski tähtis – mai algusest on Keskerakonna büroo aadress: Narva maantee 31. Rohkem kui 10 aastat erakonna koduks olnud hoonest vanalinnas, Toom-Rüütli 3/5, koliti väikese, kuid toreda ühisürituse saatel välja. Kuigi kastidest-kappidest leitud aastatetagused valimismeened ning vana maja tutvustus pakkusid rõõmsaid meenutusi, oli meeleolu loomulikult veidi kurb. Siiski olen kindel, et uus büroo saab olema erakonna töötajate, erakonnaliikmete ja meie külaliste jaoks mugavam, ilusam ja ligipääsetavam.

Uus büroo saigi valitud nii, et suurima ja vanima Eesti erakonnana oleksime võimalikult nähtaval. Asukoht Tallinna Ülikooli ja Tallinna Metodisti Kiriku vahetus läheduses seda ka pakub. Kui vanalinnas oli varem probleeme eelkõige parkimisega, siis nüüd on olukord kindlasti parem. Väga mugav on tulla Keskerakonna büroosse ka trammi või bussiga – loodan, et seda võimalust aktiivselt kasutatakse.

Kuigi veidi aega kulub veel sisseelamiseks ning viimaste üksikasjade lihvimiseks, olen kindel, et uus büroo kujuneb Eesti poliitilise elu oluliseks keskuseks. Kohaks, kus Eesti jaoks sünnivad head ja olulised otsused. Kohaks, kust Keskerakond saab veelgi jõulisemalt liikuda olulise valimisvõidu suunas 3. märtsil 2019.

Miks müüsime vanalinnahoone?

2016. aasta septembris ilmnes, et 2014. aastal oli varasem erakonna peasekretär Priit Toobal allkirjastanud juhatuse selja taga ja toonase esimehe võimalikul teadmisel garantiikirjad, mis lubasid täita Midfield OÜ rahalised kohustused kolmandate isikute ees. Tegemist oli otsusega, mis otseselt kahjustas erakonda ja tuli kasuks vaid kitsale ringile, kes võlakirjade koostamise taga seisid. Kelle jaoks ja miks selline erakonda kahjustav otsus tehti, see oli ja on siiani arusaamatu.

Enne kohalike omavalitsuste valimisi tuligi arbitraažikohtust garantiikirjade kohta otsus – erakonnal tuleb Midfieldile maksta 530 000 eurot. Paavo Pettai ja tema ettevõtte võit oli siiski osaline, sest koos viivisega võinuks erakond ilma jääda rohkem kui 800 000 eurost. Kohtuotsusest tuleneva rahalise nõude täitmiseks tuligi müüa Keskerakonnale kuuluv kinnistu Tallinna vanalinnas aadressil Toom-Rüütli 3/5. Toompeal asuva büroo müügist sai erakond 1,8 miljonit eurot, tänu millele suutsime katta nõuded.

Täna võin kinnitada, et 2016. a novembris tööle asunud erakonna juhatus on muutnud erakonna rahaasjad läbipaistvamaks, ning sellised asjad ei saa enam korduda. Erakond tuli sellest raskest katsumusest välja hoopis võiduga kohalike omavalitsuste valimistel. Tõsi, ka praegu tuleb erakonnal maadelda taakade ja ärimehega minevikust. Võin kinnitada, et Keskerakonna juhtkond tegeleb ühtselt ja jõuliselt igasuguste ebaausate süüdistuste tagasilükkamisega. Olen veendunud, et oleme selles edukad.

[esiletõste] Uus büroo saigi valitud nii, et suurima ja vanima Eesti erakonnana oleksime võimalikult nähtaval. Asukoht Tallinna Ülikooli ja Tallinna Metodisti Kiriku vahetus läheduses seda ka pakub.

MIHHAIL KORB,

Keskerakonna peasekretär

Viimati muudetud: 09.05.2018

Jaga

|

MIHHAIL KORB, 09. mai 2018