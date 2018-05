Taavi Aas: kutsun omavalitsusi tasuta ühistransporti valima

02. mai 2018

„Kui Tallinnas tasuta ühistranspordi teemaga alustasime, pidasid kõik seda ilmvõimatuks ja räägiti aina sellest, kuidas kogu süsteem kukub kokku. Reaalsus on vastupidine, tasuta ühistransport Tallinnas on end igati õigustanud ja Tallinna kogemus näitab, et üleminek tasuta transpordile on andnud võimaluse säilitada ja isegi suurendada investeeringuid,“ ütles Aas. „Kutsun ka teisi omavalitsusi, maakondlikke ühistranspordikeskusi valima oma elanikele tasuta sõiduvõimalus, riik on andnud selleks kõik võimalused.“

Eesti linnade ja valdade liidu juht, linnapea Aas tõdes, et tasuta ühistransporti on kasutatud ja kaalutud mitmetes linnades, kuid mitte ainult. „On mitmeid näiteid regioonipõhistest tasuta ühistranspordi lahendustest, näiteks Põhja-Prantsusmaa sadamalinnas Dunkerque´s pole tasuta ühistransport mitte üksnes linnas, vaid ka ümbritsevas maakonnas,“ sõnas Aas.

Aas toonitas, et tasuta transport on Eesti tingimustes sotsiaalne meede, mis jätab raha rohkem kätte esmajoones neile, kelle sissetulekud väiksemad. "Samas on Eestis ka pealinnast kaugemal elamine sisuliselt faktor, mis paneb inimese mitmeti raskemasse olukorda," tõdes ta. "Tööjõu mobiilsuse tagamise puhul on oluline, et inimesed ei loobuks tööd otsimast kaugemal, sest sõit ei tasu ära."

Kultuurikatlas toimub 10. mail Euroopa Rohelise Nädala programmi raames rahvusvaheline konverents "Tasuta ühistransport kõigile. Unistus ja tegelikkus". Tasuta ühistranspordi juubelikonverents toob taas Tallinnasse teemast huvitatud poliitikuid, uurijaid ja kodanikuühendusi Prantsusmaalt, Poolast, Saksamaalt, Itaaliast, Rootsist, Leedust ja Brasiiliast. Lisaks nende maade tasuta ühistranspordi hetkeseisu ja visioonide arutelule on konverentsi teemaks ka Eesti maakonnaliinidel tasuta sõiduvõimaluse andmine.

