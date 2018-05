Külaskäik õdusasse valda Lääne-Eestis

Edasi viis päevakava Birgiti trahterisse lõunale. Juhuse tahtel tuli telekast siis Anu Välba saate kordus, kus üheks esinejaks Lihula Gümnaasiumi 1995. a. lõpetanu Rene Soom. Järgmisena viis teekond Penijõe külastuskeskusesse, et olla osaliseks Matsalu rahvuspargis toimuvas – kevadel lindude rände ajal on sealgi huvilisi rohkem. Öeldi, et praegu on lagleaeg.