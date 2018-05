Millest mõtlevad robotid?

Mälus kirgastus üks talvepäev kaugest lapsepõlvest, kui isa poisi metsa kaasa kutsus, et saaks kahemehesaega mõned puud maha võtta. Oh kui palju ähkimist ja saega männi kallal nühkimist oli, enne kui puutüvi kännu küljest lahti pääses ja oiates lumme prantsatas. See päev on senini meeles.