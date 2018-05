Kas Eestile kaotsi läinud aastad?

Kurioosum on aga selles, et taasiseseisvunud vabas Eestis oskasid põlvpükstes valitsejad sotsiaalse turvalisuse siin meie isamaal nii madalale langetada, et tänasest Eestist on majandusmigrantidena põgenenud rohkem parimates aastates Eesti poegi ja tütreid, kui kõigis meie rahva eelmistes katsumustes ja repressioonides kokku?!? Ja tagajärg on veelgi kurioossem – toimetame oma riigis oma rahva verevahetust, sest oma rahva poegade ja tütarde asemele toome Ukrainast ja Venemaalt, Aafrikast rääkimata, umbkeelseid, kellest hakkame nüüd „uuseestlasi“ kasvatama? Kallis lõbu, kas pole?