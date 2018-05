Põnev maleturniir Kohtla-Järvel

Meie võistlustel on mitmeid eripärasid. Need erinevad kõigist teistest Eestis ja välismaal toimuvatest turniiridest. Idee autor ja alaline korraldaja on õppeasutus – Järve Vene Gümnaasium. Juba esimesest võistlusest 1998. aastal omandas see turniir ametliku staatuse, hea maine ja erilise õhkkonna. Osalejad, treenerid ja spetsialistid teavad mitte ainult huvitavaid malereegleid, vaid ka seda, et ühes võistluses toimub neli erinevat turniiri. Esimene ja tugevaim turniir on A, mis toimub "knockout system´i" järgi. B-turniiril osalevad kõik võistlejad, kes langevad välja teistest turniiridest erinevatel etappidel. Nende jaoks on kasutusel „Šveitsi süsteem“ – on võimalik tõestada end teiste tüdrukute ja poiste seas.