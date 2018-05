Politruk Paet

Viimati pälvis Paeti pahameele Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) direktor Hendrik Agur, kes lubas eelmisel nädalal ühes intervjuus, et vajadusel läheks ta oma koolibändiga Krasnaja Strela kasvõi Krimmi esinema. Aguri sõnul on nende bänd kogunud tuntust ning kavas on esinemised Venemaal – nii Moskvas kui ka Peterburis. Mäletatavasti pälvis bänd laialdast vastukaja kui paari kuu eest esineti omas koolis nõukogudeaegsete venekeelsete lauludega.