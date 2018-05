Karl Marx 200

Et egoistliku omakasu asemel teenida miljoneid inimesi, valis Marx erialaks filosoofia. Lisaks Euroopa kultuuris erudeeritusele omandas ta maailma keerukaima mõtlemissüsteemi – Hegeli loogika, mis näeb maailma vastuoludest tingitud pidevas muutumises, lõpututes seostes ja otsatus keerukuses. Doktorikraad sai tingimuseks, et abielluda Jennyga.

Saksamaal aga puudus mõttevabadus. Marx taipas, et riik kaitseb omanike huve ja „valitseva klassi mõtted on igal ajastul valitsevateks“. Idealistide arvates tulid maailmaprobleemid lahendada eneseteadvuses. 7/8 rahvast elas viletsuses ja inimesi motiveeriti töötama näljahirmuga, sageli 15 tundi päevas, mis jättis neile vaid loomsed vajadused. Raha nimel tehtav võõrandunud (Entfremdung) töö killustas inimesi ja sünnitas väärteadvuse. Revolutsioonilise demokraadina mõistis Marx, et maailma ei määra mitte ideed, vaid tegeliku elu taastootmine ja klassihuvid. Klassivõitluse olemasolu oli märgatud juba Prantsusmaal ning Marx asus rõhutute, eeskätt oma tööjõudu müüva proletariaadi kaitsele. Neist lootis ta kujundada ebaõiglase ühiskonna hauakaevajad. Ta lähtus teooria asemel elust enesest ja seadis tõe kriteeriumiks praktika. „Filosoofid on maailma mitmeti interpreteerinud, kuid asi on selles, et teda muuta.“