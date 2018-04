On aeg edasi astuda

Haabersti keskerakondlased arutasid eelseisvate parlamendivalimiste temaatikat ja sõnastasid oma ettepanekuid mitmes valdkonnas, sealhulgas tõsise klassikalise astmelise tulumaksu vajaduse. Pole me midagi nii erilised, et ei võiks Euroopas hästi toimivat astmelist tulumaksu Eesti arengut vedama panna. Astmelise tulumaksu mõte ongi see, et kõik ühiskonnaliikmed saaksid oma eluga hakkama ühtlasemal tasemel – vaesemad paremini kui siiani ja kõrgepalgalised ka piisavalt hästi.