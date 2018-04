MPEÕK Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius (19. juuni 1924 Tallinn – 19.aprill 2018 Tallinn)

Viimases kõnes 8. aprillil 2018 ütles metropoliit Kornelius: „Elu jooksul saab igale inimesele osaks suur hulk katsumusi ja kannatusi. Ning tihti tundub, et ühele või teisele inimesele on osaks saanud väga raske või isegi üle jõu käiv rist. /---/ Inimesele tundub, et koos tema lahkumisega sellest nähtavast maailmast laskub alla must läbipaistmatu kardin ja algab mitteolemine. Kuid see pole nõnda. Surma ei ole!“