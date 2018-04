Hüvasti, Kesknädala toimetuse kodu!

INDREK VEISERIK, 25. aprill 2018

„Omaette, aga samas kogu aeg Keskerakonna lähedal“ – just nii on Kesknädala pisike toimetus nii vaimselt kui ka füüsiliselt kõik need aastad edasi liikunud. Koos Keskerakonna bürooga liigumegi nüüd ühiselt Kadrioru ja mere poole.

Nii nagu iga lahkumise puhul, valitsevad mindki erinevad tunded. Iga maja hinge moodustavad selles elavad ja tegutsevad inimesed oma mõtete, püüdluste ja väärtustega. Kümne ja poole aasta jooksul olen Toom-Rüütli 3/5 asuvas majas suhelnud paljude põnevate inimestega.

„Ole külm või kuum, aga ära ole kunagi leige“ – see väljend on mind alati inspireerinud. Ja niisuguse põhimõtte järgi on tolles majas töötatud ja elatud. Keskerakonna büroos olen läbi aastate tundnud palju soojust, kuumust ja tulisust, teatud perioodidel ka külmust ja suisa jäisust. Kuid mitte kunagi ei ole möödunud päevi seal leiguse saatel. Mul on selle üle hea meel. See on minu jaoks olnud Toom-Rüütli 3/5 asuva maja üks kõige ligitõmbavam aspekt.

Mäletan, kuidas oma esimesel tööpäeval, 11. jaanuaril 2008 läbi tuisu tööle tulles kohtasin esimest korda värava ees seisvat kolleegi Ivari Veed. Me pidime tol korral büroosse sisse pääsemist ootama pikka aega, sest valvealarm muudkui undas ja turvafirma pidi signaali maha tulema võtma. Ja sellised „alarmid“ ongi järgnevalt kõiki neid büroos töötatud aastaid saatnud. Otse sündmuste keskel – mida võiks üks ajakirjanik veel tahta?

Kesknädala üks eesmärke on kaitsta neid, kellele tehakse ühiskonnas liiga. Anda sõna neile inimestele, kellelt peavoolumeedia on sõnavabaduse ära võtnud. Kaitsta Keskerakonda, kes alatus konkurentsis tihti saab peavoolumeedia poolt ülekohtuselt nuheldud. Kavatseme seda kõike jätkata ka uues asukohas ja töökeskkonnas.

Juuresolevad pildid on minu valitud. Neil on inimesed, kes erinevatel aegadel on jaganud selle maja vaimsust ning nõu ja jõuga aidanud kõige otsesemalt ajalehe heale käekäigule kaasa. Suur tänu Keskerakonna peasekretäridele Priit Toobalile, Oudekki Loonele, Jaak Aabile ja Mihhail Korbile!

Loomulikult on neid inimesi veelgi, kes pildile ei mahtunud, aga keda tahaks tänada.

Kohtumiseni Narva maanteel!

INDREK VEISERIK,

Kesknädala peatoimetaja

Viimati muudetud: 25.04.2018

