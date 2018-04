Kiviõlis toonitati: poliitikat teevad ka kogukonnad

Mõttevahetust Kiviõlis juhtis siinses linnas sündinud Dmitri Dmitrijev, endine Kiviõli linnapea, nüüdne Riigikogu liige. „Minu kodukandis Toilas läheb elu hästi. Seal on palju noori. Toila SPA-s käib pidevalt külalisi ka välisriikidest. Eraettevõtlusega tegelemiseks peab aga alati palju panustama. Selleks peab olema vastutustunnet ja oskust aega planeerida. Arvan aga, et arenenud eraettevõtlus on väga suureks toeks ka riigile,“ ütles sotsiaaltöö laudkonda juhtinud Kätlin Pääro. See Ida-Virumaalt võrsunud noor naine on Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nõunik, sekretariaadi juhataja.

Siseturvalisuse laudkonda juhtinud Andrus Kütt ütles, et kogukonnas on vaja vabatahtlikke, kes tegelevad ühe või teise valdkonnaga. „Ma ise juhin Purtse vabatahtlikku päästekomandot. Et õigeaegselt õnnetuskoldeni jõuda ja hädaolukorda sattunuid aidata võtsimegi rahva kokku ja moodustasime komando. Möödunud aastal oli meil 77 väljakutset. Visa ennetustöö tulemusena on väljakutsete arv siiski vähenenud.“

„Praegu on ohtlikuks tegevuseks kulupõletamine. Kui oled hooletu, võib juhtuda nii, et põletad kulu, kuid koos sellega põleb ka maja,“ rääkis Kütt.

Vestlusringi juhtides keskendus Kütt kodanikuühiskonna teemadele, millest üheks olulisemaks mittetulundusühingute hetkeseis ja tulevikuväljavaated. „Rääksime ka merepäästest. Olen saanud ise vastaval alal väljaõppe. Seni on aidata tulnud inimesi, kellel paat merel rikki läinud. Merepäästet on toetanud ka pärast haldusreformi loodud Lüganuse vald, samuti eraettevõtted.“

„Meie ettevõttes käib lisaks Kiviõlile inimesi tööle Kohtla-Järvelt, Püssist, Purtsest. Oskustöölisi leida on mõistagi raske. Ettevõttes viiakse aga sageli läbi koolitusi,“ ütles koos töökaaslastega mõttevahetusele tulnud Irina Minina, kes on tootmiseplaneerija õmblusfirmas „Svarmil“.

Oma laudkonna nimel sõna võtnud 85-aastane Meinhard Saluveer märkis koosolijate ees esinedes, et iseäranis oluliseks peeti pensionide erakorralist tõusu ja tasuta ühistransporti Ida-Virumaal. „Kas olete nõus?“ küsis ta oma sõnavõtus. Vastuseks kõlas tugev: „JAA!“

Kogukondade kaasamine

„Arutasime, kuidas Keskerakonna eesmärke veelgi paremini ellu viia. Leidsime sedagi, et Ida-Virumaad väärtustab ka hea mainekujundus, milleks on oluline, et meedias oleks sellest paigast võimalikult palju positiivseid sõnumeid,“ ütles lauavestlusringis välja öeldud mõtteid kokku võtvalt Sillamäe abilinnapea Eevi Paasmäe. „Kostus ka arvamus, et kohalikele omavalitsustele tuleks anda toetust valgustatud ülekäigukohtade rajamiseks. Samuti käsitlesime töökohtade loomist piiratud töövõimega inimestele. Kõlama jäi mõte, et kohaliku omavalitsuse tegevusse tasuks jõudsamalt kaasata ka kogukondi,“ lisas ta.

Rahvakohtumisele tulnud kuni 12-aastaste laste vanematele tegi üllatuse Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin, kinkides nende lastele omakirjutatud lasteraamatuid. „Algul oli mul idee teha algkooliõpikuid, kuid mõtte arenedes valmisid lõbusate lugudega eesti- ja venekeelsed lasteraamatud,“ rääkis poliitik Kesknädalale.

JAAN LUKAS

Viimati muudetud: 25.04.2018

Jaga

|

JAAN LUKAS, 25. aprill 2018