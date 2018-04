Keskerakonna populaarsus püsib stabiilselt kõrge

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas väljendas heameelt, et Keskerakonna toetus on valitsemise ajal olnud Turu-uuringute küsitlustes alati kõrgem kui viimastel Riigikogu valimistel. „See näitab, et Keskerakonna valijad on meie töö ja tegevuse valitsuses heaks kiitnud ning me oleme suutnud kõnetada ka uusi toetajaid,“ ütles ta. Valitsus on teinud palju põhimõttelisi otsuseid tervishoiu, maksupoliitika ja põllumajanduse osas ning kohalike omavalitsuste tugevdamiseks.