Reformierakonna eluvõõras liidripositsioon

Viimase aja arvamusuuringute taustal on tõsine heameel tõdeda, et Keskerakonna toetus püsib jäädavalt kõrgel. Keskpartei naudib stabiilset populaarsust ning nii mõnigi raske otsus Eesti majanduse kursi olulisel muutmisel ei ole tagasilööke toonud. Eesti rahvas on Keskerakonnaga ja Keskerakond täidab järjekindlalt oma lubadust sotsiaalsema Eesti loomisel.

On ühiskondlik paratamatus ja loodusseadus, et seal, kus toimuvad suured ajaloolised muutused, esineb ka teatud anomaaliaid ja veidrusi. Heaks näiteks siinkohal on Reformierakonna suur populaarsus. Õigemini võib seda käsitleda kui väidetavat populaarsust, mis kajastab juhuküsitluse tulemusi, mitte aga rahva enamuse arvamust.

Kahtlane lemmikerakond

Kohtudes paljude valijatega, ennekõike maainimestega, olen kuulnud arvamusi, et Reformierakond, ennekõike viimaste juhtide Andrus Ansipi ja Taavi Rõivase ajal, viis Eesti ühiskonnaelu allakäigule. Suur osa elanikkonnast hakkas elama alla vaesusepiiri, tuhanded pidid Eestist lahkuma välisriikidesse. Üliliberaalse poliitika tulemuseks võib pidada ka suurenevat depressiooni, stressi, üsna sagedasi suitsiide, ja seda eriti just noorte hulgas.

Siililegi selge, et selline ei saa olla rahva lemmikerakond. Tegemist on kitsa äriringkonna huve täitva poliitilise seltskonnaga, kelle eestvedajate prioriteediks on ennekõike oma taskute täitmine. Mõnikordki lõpeb see selliste uperpallidega nagu Autorollo, Estonia Air ja Tallinna Sadam.

Viimaseaegset Reformierakonna populaarsust võib seletada ka Kaja Kallase valimisega erakonna esimeheks. Kuidas Kaja Kallas erakonnajuhina hakkama saab, seda näitab aeg. Üks asi on pääseda Euroopa Parlamenti, särada Brüsseli tulede valguses; teine asi on ajada Eestis reaalpoliitikat, mille käegakatsutavad tulemused peavad jõudma igasse külasse, igasse talutaresse. Mõistagi võlgneb Kaja Kallas oma edu eest tänu ka oma isale.

Minul kui Keskerakonna liikmel on viimase aja arvamusuuringute taustal tõsine heameel tõdeda Keskerakonna toetuse püsimist jätkuvalt kõrgel. Stabiilsus on märksa kaalukam näitaja kui hetkeline esikoht. Keskerakonna positsioone pole kõigutanud ka rasked otsused, mis võimuparteil paratamatult teha tuleb. Keskerakond täidab järjekindlalt oma lubadust sotsiaalsema Eesti loomisel.

Keskerakonna võimuloleku ajal on Eesti majandusolud muutunud oluliselt paremaks. Tõusnud on inimeste elujärg, üha rohkem on turul kõrgepalgalisi tööpakkumisi, üha paremini on inimeste õigused kaitstud seadusandluse tasemel. Seoses maksureformiga saab enamik inimesi sellest aastast ka palju rohkem raha igakuiselt kätte. Kindlasti pole Keskerakonna edu märkamata jäänud ka Reformierakonnal, kes peab aga omi plaane.

Usutakse tasuta ühistransporti

Kui silmapiiril on Keskerakonna üle-eestiline tasuta ühistransport, siis selleks ei pea olema geenius, et prognoosida, mis jääb pärast transpordireformi elluviimist alles Reformierakonna populaarsusest ja kui palju tegelikult hakataks tänama ning edasist edu soovima Keskerakonnale. Lisame siia veel põllumajanduse jaluleaitamise ja pensionäridele 100 euro juurdelisamise küsimuse, mis samuti on Keskerakonna majanduspoliitika osad. Reformierakond on juba täna liikumas sisuliselt mängust välja, vaid meedia aktiivne tegevus hoiab seda erakonda veel vee peal. Mis siis veel edaspidine toob?

Eks siit ka anomaalsete reitingute põhjused.

Kõik vähegi targad ja analüüsimisvõimelised inimesed, kaasa arvatud mõtlemisvõimelised reformierakondlased ise, saavad aru, et praegune Eesti majandusedu on Keskerakonna, mitte Reformierakonna teene. Keskerakond on oma majanduseksami edukalt läbinud ja inimeste toetust õigustanud. Nüüdne elu on Eestis palju parem, kui Reformierakonna valitsemisperioodil. Mida siis veel sellest rääkida, kui praegu ellu viidavad majanduspoliitilised muudatused oma täie mõju saavutavad ja ka ülejäänud meetmed ellu kutsutakse.

TOOMAS PAUR

Riigikogu liige, Keskerakond

Viimati muudetud: 25.04.2018

Jaga

|

TOOMAS PAUR, 25. aprill 2018