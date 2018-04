Saksa sotsid said uue juhi

Mitmed kommentaatorid on nimetanud seda nüüd küll nõrgaks tulemuseks, kuid tegelikult on Nahlese positsioon erakonnajuhina suhteliselt kindel, sest Lange esindas temast veelgi vasakpoolsemat platvormi. Need tulemused väljendasid lihtsalt sotside hulgas levinud rahulolematust suure koalitsiooni jätkamisega – see omakorda sunnib kristlikke demokraate olema nende suhtes varasemast järeleandlikumad, et seda koalitsiooni koos hoida.