HKScan, Anne Mere ja juudaseeklid

Et vapralt on emafirma au kaitstud ja Rakvere Lihakombinaadi töölistele ametiühingut mitte lubatud, sai ka Eesti-poolne ülemus Anne Mere kopsaka preemiaraha. Temale kingiti 3298 HKScan’i aktsiat, mille koguväärtus on börsil 10 323 €urot!

See kõik oli tänutäheks kaks kuud kestnud streigi eest, ja nagu teatas ametiühing, sellega pole vastuseis juhtkonnaga veel lahendatud. Streik ise tõi küll suure kahjumi, aga kusagil peab olema see vähk, mis kivi all peidus… Ei tahaks uskuda, et selline häbi Soome poolele ja majanduskahju said nii heldelt tasustatud.

Juudaseeklitel on mingi eriline, meile veel tundmatu väärtus!

Katsume asja lahti mõtestada. Firmal 18-miljonine kahjum, ja selle „tubli töö” eest jäävad nõukogul kõrged palgad alles ja anti almust ka Rakvere käitise juhile Anne Merele. On see loogiline samm?

On ikka küll. Esiteks see soomlaslik jäärapäisus tapamajatööliste suhtes koos kolme mehe kiire vallandamisega pidi ülejäänud töölised vedelaks lööma. Aga ei, ikkagi tuli Eesti pikim streik.

Streigi käigus lõi nagu välk selgest taevast välja uudis, et HKScan oletatavalt kantis Eestist, salakavalaid skeeme kasutades, suured rahad välja oma Soome kontodele.

Endine firmajuht Teet Soorm rääkis ülekuulamisel Keskkriminaalpolitseis, et Soome emafirma viis Eestist välja erakordselt kopsakaid summasid ja maksud jäid maksmata, kirjutab Eesti Ekspress

Eesti Ekspress kirjeldab, kuidas HKScan kasutas ära meie ettevõtete tulumaksu seadust, saades siit miljoneid eurosid mängleva kergusega, võtmata Eestist kordagi dividende.

Soormi järel HKScan ’i Eesti haru juhiks nimetatud Anne Mere tunnistab, et maksuamet tunneb tõesti HKScan’i tegemiste vastu huvi.

Sellised teod on juba ammu lubamatuks peetud, sest see on otsene kõrvalehiilimine kohalikest maksudest. Nüüd võeti appi juristid. Loomulikult Soome enda Eesti firmast. Advokaadid on selleks, et leida oletatavale süüdistusele „pehmendavad asjaolud”.

Mis aga tegelikult Rakvere Lihakombinaadis toimub, see on täna veel väga väga segane.

Viimati muudetud: 25.04.2018

25. aprill 2018