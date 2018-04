Ikka taovad rauda, kuigi see on juba jahtunud

SDE volikogu liikme Kaido Tambergi sõnul on parteis liiga palju salongipoliitikat. "Sageli arutatakse asju Toompeal kohvitoas, ja side ülejäänud organisatsiooniga on ära lõigatud," ütles Tamberg.

Jevgeni Ossinovski on tubli ja töökas inimene ning hea juht. Ometigi on sotside toetus tema ametisoleku ajal langenud rekordiliselt madalale – pelgalt kuue protsendini. On neid, kes kannavad keelt ja osutavad näpuga just Ossinovski suunas, öeldes, et see on tema karuteene.

Ministritoolilt lahkumise otsuse tegi ikkagi erakonna juht ise, pidades silmas vajadust rohkem mõelda erakonna reitingule. See on ka loomulik, sest valimisteni on jäänud vähem kui aasta.

Peavoolumeedial on kogu aeg probleem leida kasvõi midagigi valitseva koalitsiooni vastu.

Hästi sobis endise Venemaa „pahareti” Andrei Kuzitškini jalutuskäik temale elukoha andnud Tallinna tänavail, kus ta „Postimehe teadjamehena” halvustas nii linnavalitsust kui ka linna: ”Lagunemine bussijaama ümbruses? See on ju Tallinna värav!”

Mees oli tookord ise vaid aastakese meie leiba söönud. Aga see teema sobis jälle uuesti üles võtta. Eriti veel rõhutades, et Tallinna venekeelsete valijate tunded 2017. aastal oma soosikute suhtes nii järsult jahenesid. Kibedusega südames nendib Kuzitškin, et Keskerakond ikkagi võitis valimised. No kuulge, mida teab siiatulnu meie venekeelsest elanikkonnast?! Aga Postimehe propagandaveski nii nõudis, ja seega oligi valmis „adekvaatne” arvamus.

Peavoolumeedial veab hullumoodi, sest nüüd teenivad arvukaid klikke kriminaaluurimise all oleva Tallinna linnale kuuluva Tallinna Linnatranspordi AS-i kasutatud busside hanked.

Kriitikanooled suunati muidugi linnapea Taavi Aasa vastu. Kahjuks unustati nagu „vajadusel” ära see, et Tallinna linnavalitsuse sisekontroll oli linnavalitsuse korraldusel ammu enne kriminaalmenetlust pikalt uurinud just Jaanus Vinki (SDE) tegevust bussiremonditöökojas. Uuriti riigihangete nõuete võimalikku rikkumist ning eeliseandmist ja ka eeldatavat altkäemaksu võtmist. Sisekontrolliteenistus tuvastas Jaanus Vinki ebaseadusliku tegevuse ja tegi ettepaneku temaga tööleping lõpetada.

See, et politsei oma toimingute ilmutamisega pisut ette jõudis, pole küll aluseks tänast linnapead süüdistada.

Millegipärast on peavoolumeedias jäetud täiesti unustusesse miljonitehingud Eesti laevanduses. Aga see on ju hoopis teise erakonna murelaps ja seda ei saa kuidagi Keskerakonna kaela sokutada.

