Jaak Aab kui tubli töömesilane

JAANUS KARILAID, 25. aprill 2018

Antud olukorras oli see suhteliselt maksimumi-lähedane tulem, sest tuletagem meelde, et eelmise valitsuse kaks partnerit on täna Keskerakonnaga valitsuses. Nende soov kinni hoida eelmise koalitsiooni poliitikaid ja mitte tunnistada varasemaid vigu on inimlik. Lisaks on kõigil soov kinni hoida lubadustest konsensusjuhtimise kontekstis. See tähendab, et kui üks 15-st ministrist ajab käe püsti, on teema kummuli ja tuleb otsast alustada.