Tšernobõli veteranid saavad suuremat toetust

AIVAR JARNE, 25. aprill 2018

„Sotsiaalhoolekandeseadusse viidud muudatused kindlasti vähendavad ebaõiglust Tšernobõli tuumakatastroofi piirkonda omal ajal sunniviisiliselt saadetud inimeste suhtes, kes jätsid sinna nii oma tervist kui ka elu. Neid inimesi, keda Eestist saadeti Tšernobõli katastroofipiirkonda, on praeguseks jäänud tunduvalt vähem kui 3000. Needsamad inimesed, tänu kellele on ära hoitud laiem, Euroopa mastaabiga ja suurema keskkonnamõjuga katastroof, on sunnitud pidevalt tegelema oma tervise probleemidega, ja 230-eurone sotsiaaltoetus ei lahenda veel kõiki probleeme, kuid on igati nendele abiks,“ ütles Dmitrijev.