Kas me seisame ühel või kahel jalal?

Meedia on täis dieete, tervislikke retsepte, sest ülekaalulised tahavad kõhnuda ning naised ja mehed tahavad igavesti elada. Aga pole retsepti, mis annaks igavese elu toidu või joogi abil, kuigi usklikud usuvad, et armulaud annab igavese elu. Nii et Kristuse söömine on igavese elu pant – nii usuvad kristlased.

Aga uskmatud naeravad skeptiliselt ja sõimavad usklikke kannibalideks. Jah, söömata ning joomata sureme varsti, aga usk aitab loota igavest elu. Ei tea, miks meisse on istutatud sugutung, see kuri tung, mis ajab naised ning mehed riidu tihti või hullumeelselt teineteist ihaldama. Sugutung, mille tagajärjel kogemata või teadlikult sünnib laps või sünnivad lapsed.

Aga lapsed on tihti tülinaks või ei osata neid kasvatada. Lapsed lähevad tihti ülekäte ja täiskasvanuna lahkuvad kodunt ning titetegijad jäävad jälle üksi, kuni surm nad ära koristab. Ja siis on maailmas käputäis munki ja nunni ja erakuid, kes loobunud lapsetegemisest, sest nad suudavad elada sugu tegemata. Ka vangid peavad oma üksikkongides sellest loobuma. Nii et ega see sugutung absoluutne ei olegi ja ega ka lapsed tingimata ole vajalikud mehele ja naisele, kuigi ehk mõned on siiski vajalikud, et inimkond püsima jääks.

Aga praegusel õnnetul ajal on paljudes riikides lastetulv ülemääraseks ja koormavamaks saanud. Sest üle 7 miljardi inimese maailmas on liig mis liig – on väga palju nälga maailmas ja tulemas on katastroofid, mis võivad inimkonna pühkida Maa pealt.

Ja Kolmanda Maailmasõja ähvardus praegu on eriti idiootsete inimeste saavutus, sest saastamine ja ressursside äratarvitamine teeb lõpuks elamise maa peal võimatuks niikuinii.

Seepärast on eriti tervislik palju magada, unustada kõik hädad ja püüda mitte sekkuda maailma asjadesse – ja kui veel on end kuidagi võimalik ära elatada ilma tööl käimata, siis on täius. Sest luuseri elu on täiuslik elu meie rumalusi täis ja ohtlikus maailmas.

Seepärast on teretulnud praegu need, kes pole tervemõistuslikud, vaid hullukesed ja narrid ja heidikud. Nemad ei pea vähemalt olema korralikud väikekodanlased, kes muudkui tarbivad seda maailma ja lõppevad selle maailmaga koos kord nagu ühepäevaputukad.

Pidu pole enam kauaks – seepärast: elagu luuserid, kes ei löö kaasa selle maailma amokijooksule. Elagu narrid, kes saavad aru maailma õnnetust olukorrast, kuid on kenasti kõigest rikkuvast eemal. Ja hullukesed ka elagu, sest nemad ei puutu asjasse.

Seepärast ärme seisa kahel jalal nagu parisnikud ja kodanlased, vaid igavesti ühel jalal nagu kured, ning püüame õndsalt kuldkonni kuldsest tiigist, mis ilmutab ennast meile meie kaunites unenägudes - kus pole enam midagi tülgastavat ega rumalat ega õudset ja ähvardavat. Kus on rõõm ja lootus tulevase elu peale, igavese elu peale, kus pole meest ega naist, kus pole sugutungi ega nälga ega janu ega und.

JAAN TOOMING,

lavastaja

JAAN TOOMING, 18. aprill 2018

