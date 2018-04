Põletavad poliitikajutud Järva-Jaani pastoraadis

Poliitikateemalistele mõttetalgutele Järva-Jaani tuldi mitmetest Järvamaa paikadest. „Mind huvitab sotsiaalpoliitika. Arvan, et riigis tuleks veel tegelda töötavate pensionäride maksuküsimustega,“ arvas kunagine eesrindlik loomakasvatustöötaja Milvi Clausen, kes praegu on Keskeakonna seenioride eestvedaja Järvamaal. „Praegu elan Paides, kus kõik asutused käe-jala juures. Remonditakse tänavaid ja teid,“ lisas ta.

Arvo Adelbert saabus kohale Koerust. „Kuidas meie kandis elatakse, seda on kahe sõnaga raske öelda. Koeru kipub aga tühjaks jääma. Mind on huvitanud sotsiaalpoliitika, kuid tänasel nõupidamisel lähen hariduspoliitika laudkonda.“ Adelbert oli „101 kohtumisele“ jagamiseks kaasa võtnud ka oma kirjapandud kontseptsiooni pealkirjaga „Elu võimalikkusest Koerus… ilma keskkoolita?”.

õttekäigu lõpetab ta nii: „Selline on minu aastakümnete kogemus ja arusaam elust maal. Et maa oleks ikka endiselt valmis andma linnale leiba, leivakõrvast ja ka inimesi, haritud inimesi.“

Riigihalduse minister Jaak Aab tõi Järva-Jaani ka hea sõnumi, et regionaalpoliitika-alase tunnustuse – Regionaalmaasika – pälvis tänavu Kesk-Eestis ja kaugemalgi tuntud piimatööstuse edendaja, firma E-Piim Tootmine juht Jaanus Murakas. „Ma loodan, et tema eestvedamisel valmib varsti piimatööstus ka Paide külje all,“ ütles Aab, kes andis regionaalauhinnad üle koos peaminister Jüri Ratasega. „Vana arm ei roosteta. Arvestades seda, pakuvad mulle väga huvi ka sotsiaalpoliitika laudkonnas tehtud ettepanekud,“ märkis Aab, kes olnud ka sotsiaalministriks.

Mõttevahetusel osalenud viljandlasest Riigikogu liige Helmut Hallemaa ütles: „Mõttevahetuse olulisem mõte on ikkagi see, et inimväärne pension peab olema vähemalt kõrgem kui on suhtelise vaesuse piir. Samuti on oluline ka tasuta ühistranspordi käivitamine erinevates Eestimaa piirkondades. Ühtlasi tuleb tegeleda liinivõrgu tihendamisega. Igal juhul peab olema tagatud perearsti teenus suuremates keskustes, milleks kindlasti on ka Järva-Jaani ja Koeru.“