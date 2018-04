Jaan Poska majas tähistati Rahvarinde sündi

Hint andis kõigile edasi Edgar Savisaare tervitused. "Ta on haiglas ja andis mulle mandaadi kõnelda nii, nagu ma kõnelen," rääkis Hint. "Edgar Savisaar, Rahvarinde looja, on eriti karismaatiline isik. Kõige tähtsam on, et ta suutis järele tõmmata kogu eesti rahva. Ta ühendas rahva. Niikaua kui see ühtsus püsis, läksid asjad hästi. Aga sealtpeale, kui hakati erinevaid huve üksteise vastu välja mängima, ei lähe meie asjad enam nii hästi," nentis Hint. "Meil pole üksmeelt ja pole ühiseid vaateid selle kohta, kuidas edasi minna. Me oleme ebaõnnestunud riigile väga lähedal. Kui me oleksime jäänud ühtseks, nagu oli Edgar Savisaare soov, ei oleks meil nii palju hirme ja asju, mis meid lahutavad. Aga lootus on siiski veel alles."