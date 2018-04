Erki Savisaar: Keskerakond toetab Rail Balticu projekti algusest peale

Ka lähemal ajal oleme sellele raudteele toetust avaldanud – nimelt oli vastavasisuline punkt ka 2015. aasta valimisplatvormis. Meie hinnangul väärib Eesti kiiret ja mitmeid võimalusi pakkuvat raudteeühendust Euroopaga. Seni on Eestile Euroopa Liidu poolt kinnitatud, et see projekt on ka nende jaoks prioriteetne ning et projekt saab Liidu poolt suurel määral toetatud.