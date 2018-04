Jaak Aab astus ministrikohalt tagasi

„Kahetsen juhtunut väga sügavalt. Ma ei püüa end kuidagi õigustada. Ministriametis on see täiesti lubamatu. Olen oma õppetunni kätte saanud,“ ütles Aab. Ta tunnistas, et alkoholi tarvitamise tunnustega rooliistumine on täiesti vastutustundetu. Ta ütles, et hindas ekslikult, et on rooliistumiseks kõlbulik.