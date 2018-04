Kallas on kahel pool

AIVAR JARNE, 18. aprill 2018

Kaja Kallas rääkis oma kõnes, et Reformierakonna põhiline eesmärk peab olema targa ja isemajandava Eesti ehitamine. "Meie ees seisab selge valik: kalduda tagasi minevikku või püüelda edasi isemajandava tuleviku poole. Minu jaoks ei ole siin küsimust – me peame jätkama tugeva ja targa iseseisva Eesti ehitamist," ütles ta.

Mis on sel pildil valesti? – küsiks uuesti näitleja Mari-Liis Lill näitekirjanik Tom Stoppardi abil, kes laseb oma "Utoopia ranniku" triloogias noorel vene mõtlejal Aleksandr Herzenil kõnelda nõnda: "Mäletate neid piltmõistatusi, kui me lapsed olime? Neid joonistusi, kus midagi oli valesti: ilma seieriteta kell; vari, mis läheb vales suunas; Päike ja Kuu ühel ajal taevas. Ja pildi all oli küsitud: mis on sellel pildil valesti?“

Praeguse Reformierakonna pildil on kenade mõtete ja ladusa sõnavara kõrval valesti see, et kell on seieriteta ning Päike ja Kuu ongi ühel ajal taevas. Koos on Eesti tänane päev praeguste, XXI sajandi ühiskondlike ja poliitiliste väljakutsetega ning unistus isemajandavast Eestist nagu 1987. aastal. Koos on 20 aasta tagune Siim Kallase veetav Reformierakond, mis jutustas liberaalsest õhukesest riigist ja maksude vähendamisest, ning praegune, mis muretseb „vältimatute ühiskonnaarengutega“, nagu märgib Kaja Kallas, ehk siis vananemise, pensionivara mittepiisavuse ja hoolivuse pärast.

Kaja Kallase programmiliseks osutuma pidanud kõne häda polnud selles, et seal puudusid mõtted või ideed, vaid et need olid seal esitatud eklektiliselt. Need olid mitmest erinevast leerist ning ajastust. Reformarite endi ridadest lisaks Siim Kallasele oli mõtteid nii Michalilt ja Pevkurilt kui ka Rosimannuselt. Avatud rahvuslusest on rääkinud ka IRL ja president Kersti Kaljulaid. Pensionide tõstmise vajadusest ning hoolivusest Keskerakond. Vabadusest ja patriotismist – kõik erakonnad nii eraldi kui ka koos.

Kaja Kallase kõne uudsus peitus selles, et ta pidas oma erakonna hetkel ülikõrgel olevat reitingut illusiooniks, mis alles vajab sisuga täitmist.

Esimese panuse sisuga täitmisse tegigi Kaja ise, kuid selles annavad tugevalt tooni ideed 20–30 aasta tagant ehk Siim Kallaselt. Kummalt poolt kallast tulevad järgmised sisulised ettepanekud?

