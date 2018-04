Kui riigitelevisioon on hapukurgi-ajastus

Kolmel mullatööde-mehel vedeles järelevalveta buldooser kusagil Jüri lähedal maakohas, lagedal platsil. Lisaks masina valveta jätmisele oli ka kütusepaak lukustamata.

Kõik see tõmbas ligi paharetipoisid, kes nafta kallale läksid. Tulid siis need kolm mehemürakat oma masinat vaatama, ja poisid panid jooksu. Nii kurvalt, et keegi jättis maha oma jalatsidki. Üks buldooserimeestest olevat veel praegugi, peaaegu pool aastat hiljem, nii endast väljas, et nõustus vaid ilma oma näota sellest telesaatele rääkima.

Nüüd algab „Pealtnägija” lavastuslik rekonstruktsioon, kus on püütud kujutada tumedaid kogusid midagi toimetamas ja poiste põgenemist, enda liiklusvahendit maha jättes. „Pealtnägija” paiskab eetrisse meeste roppusi täis telefonivestluse politseiga, kus jutus oli rohkem „matte” ja „blätte”, kui asjast endast! Tundub, et nii see kui ka hilisemad kõnesalvestised on tehtud kvaliteetse stuudiovõttena, sest telefoni kohta on heli liiga hea.

Järgneb pikk jada politseiga, kus häirekeskus võtab täpsed andmed juhtunu kohta ja lubab need edastada politseipatrullile. Selgub, et see olevat juba mitmes kütusevargus eelmise suve jooksul, kuid nad pole sellest politseile varem teatanud. Imelik, et mehed ise nii lohakad on ja jätavad masina valveta ega lukusta kütusepaaki. Asi hakkab patrulli poolt venima, sest samaaegselt otsitakse metsa eksinud vanurit – kõik patrullid on väljakutsetel.

Edasi läheb asi põnevaks. Kohale sõidab auto kolme noorukiga, kes tulid oma mahajäetud autole järele. Noorukid olevat olnud relvastatud Makarovi püstolitega ja sihtinud buldooserimehi otse näkku. Viimased olnud aga nii tublid, et suutsid püstolitorude ees olles uuesti politseile helistada, kurtes, et neid lastakse nüüd maha. Üks kannatanuist on endine eriüksuslane! Teine on teeninud kaitseväes ja kolmas olevat samuti palju lasketiirus käinud. Kuidagi imelik on, et nemad ei tundnud ära poisikeste käes olevat mängupüstolit ja gaasirelva, nagu selgus hiljem, kui politsei huligaanid kinni püüdis ja neid karistas. Aga veel enam – sellise ettevalmistusega „rambod” ei osanud poisikesi relvituks teha!

Asja puänt ja ilmselt ka kogu saatelõigu mõte oli aga hoopiski selles, et üks nooruk oli keskerakondlane! Niipalju siis riigitelevisiooni erapooletusest.

Viimati muudetud: 18.04.2018

Jaga

|

18. aprill 2018