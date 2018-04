EKRE on muutumas oravate nägu

18. aprill 2018

Selline EKRE-poolne ideoloogia pole kahjuks esmane. Nad kasutavad Riigikogus sama retoorikat, mis Reformierakond, ja on muutumas paljuski oravate nägu. EKRE ei salli enda keskel teisitimõtlemist. Igasugune vaba ja poliitjuhi perekonnaga mitte kooskõlastatud väljaütlemine on kurjalt karistatav. Nii on minema aetud juhtpoliitikuid Viimsis ja Saaremaal. Kui kõrvutada EKRE-t oravatega, siis kuu aega enne Reformierakonna uue juhi ja juhatuse valimisi käis mäng selle ümber, kas erakonna senist esimeest Hanno Pevkurit edaspidi üldse juhtimise juurde lasta. Temast on avalikkusele loodud mulje kui mingist hädavaresest, kes keeras tuksi erakonna rahaasjad ja kogu juhtimiseetika.