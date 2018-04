Lähiaastate kiire majanduskasv

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu tõi esmaspäeval välja, et kui majandustsükkel pöördub, peaks tegema karmimat eelarvepoliitikat, kuid see ei tähenda kärpeid. "Kui majandusel läheb paremini, siis maksud laekuvad paremini, seega nominaalne eelarvepositsioon paraneb iseenesest, kui meil on hea majandusolukord," rääkis ta.

Prognoosi kohaselt kasvab keskmine palk sel aastal 1307 euroni ja järgmisel aastal 1381 euroni. Keskmise palga reaalkasv, mis arvestab hinnatõusu mõju, on tänavu neli protsenti ja järgmisel aastal 3,3 protsenti. Kiire majanduskasvu tingimustes on nii palgatulu kui ka ettevõtete kasumid kasvanud peaaegu kõigis valdkondades. Töötus on vähenenud ja samas on kasvanud tööjõupuudus.