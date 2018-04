Eelarve lubab õpetajate, päästjate ja politseinike palgatõusu

AIVAR JARNE, 18. aprill 2018

Peaminister Jüri Ratas nentis, et majanduskasv on varasemate prognoosidega võrreldes kiirem, mis eeldab omakorda tasakaalukamat eelarvepoliitikat. „Kiire majanduskasv on loomulikult hea uudis meie elanikele ja ettevõtetele, sest inimestel on tööd ja palgad kasvavad. Riigi jaoks tähendab see aga hoolikalt kaalutud valikuid investeeringute osas, et vältida majanduse ülekuumenemist,“ ütles ta, toonitades, et valitsuse eelarvepoliitika on ja jääb vastutustundlikuks. Valitsuse tehtud otsused tagavad 2019. aastal maksurahu, järgmise aasta eelarve planeeritava ülejäägi ning struktuurse tasakaalu.