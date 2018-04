Kaitsetööstus. Kas järgmine Eesti edulugu?

Eesti kaitsetööstus on viimastel aastatel teinud suure arenguhüppe. Kaitsetööstuse arendamine võib paljudele tunduda võimatu missioonina, kuid selles valdkonnas keerlev raha pakub huvi ka meie ettevõtetele. Loomulikult ei suuda me mahtude poolest võistelda suurte riikidega, kuid ka väikesel Eestil on siin kindlasti omad võimalused. Meie tarkade ning töökate inimeste võimekust info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate vallas ei pea häbenema. Oleme tõestanud, et e-eluviisiga eestlased on suutelised tootma innovaatilisi lahendusi.

Eesti kaitsetööstus kogub maailmas üha suuremat tuntust ning seda toetab osalemine rahvusvahelisetel messidel. Piiritagune töö annab võimaluse tutvustada tooteid ning luua olulisi kontakte välisriikidega. Need esmapilgul väikesed sammud aitavad meil panna jala maha nii olulises sektoris nagu seda on kaitsetööstus.

Eestil on, mille üle uhkust tunda. Ühed tuntuimad kodumaised kaitsetööstuse ettevõtted, kes maailmas ilma teevad, on Milrem Robotics, Eli ja Threod Systems. Milrem tegeleb mehitamata roomiksõidukite tootmisega, osaledes näiteks Suurbritannia testprogrammis. Eli ja Threod Systems on droonitootjad, kes on samuti jõudnud maailma tippu. Loomulikult on need kõvad ekspordiartiklid konkurentsitihedal alal, kuid teisalt on neil suur panus meie riigikaitsesse.

Et tõmmata teemale suuremat tähelepanu, asutati Riigikogus Eesti kaitsetööstuse toetusrühm. Poliitikute huvist selle sektori vastu kõneleb tõik, et toetusrühm on parlamendi suurim, koondades erinevate erakondade esindajaid. Toetusrühma eesmärk on igakülgselt toetada kaitsetööstuse arengut ning leida lahendused arengut pidurdavatele probleemidele.

Pole kahtlustki, et Eesti suudaks kaitsetööstuses veelgi edukam olla. Tegemist on keeruka, kuid vajalikke tehnoloogiaid ja teenuseid pakkuva sektoriga. Selleks, et kujundada Eesti uus rahvusvaheline edulugu, peame toimetama targalt, sest läbi selle on võimalik tulevikuks luua uusi töökohti, arendada majandust ning tagada riigi julgeolek.

Keskmõte:

TIIT TERIK, Riigikogu liige

Viimati muudetud: 19.04.2018

TIIT TERIK, 18. aprill 2018