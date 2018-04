Ratas: pensionireform näitab Keskerakonna ja Reformierakonna maailmavaatelist erinevust

11. aprill 2018

Ratas tõi pensionireformist rääkides välja, et see seab esimese samba puhul palgast olulisemaks tööstaaži ning Keskerakond ei soovi palkade suure ebavõrdsuse kandumist pensioniikka. „Näiteks meie õpetajad, meditsiiniõed, päästjad ja kaitseväelased teevad oma tööd südamega ning Eesti riigi ja inimeste heaks. Need ametid eeldavad haridust ja väga tõsist väljaõpet, kuid ei garanteeri paraku kõrget palka. See tähendab, et pensionile minnes suureneb ebavõrdsus veelgi. Isegi kui Reformierakond peab sellist olukorda õigeks, siis Keskerakond seisab kindlalt Eesti inimeste väikeste pensionite vastu,“ selgitas Ratas.

Peaminister jätkas, et tulevikus on pensionid tänu muudatustele õiglasemad, jätkusuutlikumad ja paindlikumad, võimaldades muu hulgas inimesel oma pensionile mineku aega ja tingimusi valida. „Seejuures hakkab tõepoolest pensionis palga mõju vähenema ja suureneb tööstaaži kaal, kuid palk jääb pensioni suurust mõjutama läbi teise ja ka kolmanda samba,“ selgitas Ratas. Samuti avatakse teise sambaga ühinemise võimalus uuesti ka nendele, kes on sündinud aastatel 1970-1982.

Tulumaksureformi osas selgitas Ratas, et 500 euro suurust maksuvabastust kuus pole mitte kunagi varem olnud tööealistel ega pensionäridel. „Tulumaksuvaba miinimumi tõus annab suurele osale pensionäridest kuni 16,8 eurot juurde ning oleme vastu võtnud otsused, et eakad saavad oma laste eest igal kuul lisatoetust,“ sõnas Ratas. Ta lisas, et töötavatest eakatest on osa neid, kelle palk ja pension kokku ületavad teatud piiri, täpsemalt 1352 eurot, ning nendelt palutakse tõepoolest suuremat panust. „Aga väga paljud nendest inimestest töötavad just haridussektoris, kultuurisektoris, meditsiinisektoris, kus tänane valitsus on ette näinud palgatõusu,“ ütles peaminister.

Tänastest otsustest rääkides tõi Ratas valitsuskoalitsiooni oluliste sammudena lisaks eakate inimeste sissetulekute tõusule ka retseptiravimite täiendava toetuse, kättesaadavama ühistranspordi ja lastetoetused. „Need on näited, kus oleme saavutanud eakate parema toimetuleku. Ka viimane pensionite indekseerimine, mis oli 7,6%, on seni suurim, kuid erakorraline pensionitõus on kahtlemata vajalik. Selle eest seisab Keskerakond väga kindlalt,“ lõpetas Ratas.

Viimati muudetud: 11.04.2018

