Nüri mõte

Aivar Riisalu, 11. aprill 2018

„No Viktor Vassiljev („Dr Vassiljevi terviseminutid“) on väga hea huumorisaade, mida mitte keegi teine teha ei suuda. Iseküsimus, kas ta peaks eetris olema. Naljasaade on ta igal juhul, ma ise olen ka vahel naljamees. Heimar Lenk on naljamees. Seal on naljamehi küll.“

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu Vikerraadio saates „Uudis +“)

11.04.2018

