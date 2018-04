Oravatel peenike peos

MIHKEL TAMMELAAN, 11. aprill 2018

Kadri ärgu hakaku kaagutajaid kuulama, vaid ajagu oma rida nagu vaja. Kanalit on vaja ainult laiendada ja tuleb rentida väiksema süvisega laevad. Kui need juba käigus, siis müüa Leiger ja Tiiu maha ja tellida uued, väiksemad. Laevu võiks olla kolm ja Eesti lipu värvides: sinine, must ja valge. Nimed võiksid olla IRMI, ARMI ja MUSTUKE, nagu Kalevipoja koertel.