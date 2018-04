Oma raamatus “Hõbevalgem” on Lennart Meri kirjeldanud, kuidas Kaali järve moodustanud meteoriit just Väike-Maarja lähedal atmosfääri sisenes ja põiki üle Eestimaa lendas, võimas tulejutt taga, ning Saaremaale kukkus. See mõtteline 222 km pikkune joon läheb Raplamaal üle Avaste mäe Puhtu poolsaare suunas.