TTV saade „Skorpion“ ja valusad torked

ENDEL RIHVK, 11. aprill 2018

Kuna praegu on kõigil meie suurematel telekanalitel oma ühiskonnakriitiline sarisaade, siis on igati loogiline, et selle poole liigub ka Tallinna TV. Ühtlasi on Jakko Välist oma seniste saadetega saanud sedavõrd tugev kaubamärk, et ta sobib saatejuhina igas mõttes seda projekti realiseerima.

Nüüd, kus selle kirjatüki ajaks on kaks esimest saadet eetrisse jõudnud, võib vaatajana vahendada esimesi muljeid.

Esimese saate (6.03.) avalugu keskendus meie teedeehituse valupunktidele. Kuigi luubi all oli Tallinna–Tartu maantee, siis seal ilmnev seondub ju moel või teisel ka muude teedega.

Teemat lahates avanes pilt, kus teedeehituseks eraldatud raha ei kasutata alati kõige otstarbekamalt. Ilmekalt avaldub see Vaidas üle Tartu maantee ehitatud puidust ülekäigusilla ja veidi kaugemal asuva ökodukti juures. Mõlemad objektid osutusid praktiliselt kasututeks. Mõistagi väärinuks selle teemaga haakuv veelgi laiendamist. Kasvõi möönmine, et samavõrd mõistusevastane oli pompöösse ristmiku ehitamine Tallinna–Narva maanteel Haljalasse, kui samal ajal jäi neljarealiseks ehitamata Aaspere–Haljala teelõik, kus sagedasti juhtub raskeid liiklusõnnetusi. Kui ristmiku rajamise eelarvest poleks teisena nimetatud objekti jaoks piisanud, siis saanuks selleks kasutada ka raha, mida kulutati suures osas mõttetute ringristmike väljaehitamiseks Rakvere ringteel.

Teise saate (4.04.) põhiteemaks oli valitud meie metsades toimuv, eelkõige seoses metsaraiete mahtudega. See on meile kõigile väga oluline küsimus, sest eks ole eestlased ikka end metsarahvaks pidanud. Teemat arendades kaitses saatejuht rahva hulgas valdavalt levinud seisukohta, et praegu rakendatav metsamajanduse strateegia, mis on pandud paika eelmiste, reformierakondlike valitsuste poolt, ei ole jätkusuutlik ega Eestile kasulik, ning seda liini esindav ametnikkond tuleks välja vahetada.

Teine probleem, millest saates kuigivõrd juttu polnud, on seotud nende väheväärtuslike puistudega, kust ümarpuitu varuda pole võimalik. Neidki leidub meil suurel hulgal, kuid pahatihti lastakse puudel seal surra ja mädaneda. Kuigi puidurafineerimise tehase rajamist mainiti paaris lauses, siis selle teema käsitlust polnud ilmselt plaanis. Kõik ju pooletunnisesse saatesse ei mahu.

Mõlemas kõnealuses saates oli ühe lühema loona näidatud meie maal ajaloolise pärandina säilinud mõisahooneid ja nende uhket interjööri tänapäeval. Esimesel juhul oli tegu Kõue mõisaga, mille omanik on tänapäeval Eerik-Niiles Kross. Kuna saate pealkiri „Skorpion“ eeldaks iga teema juures ka valusat torget, siis võinuks kommentaarina mainida näiteks seda, et omanik on teatud skeeme kasutades suurendanud selle vara väärtust ka maksumaksjate raha arvel.

Teise saate huviobjektil, Padise mõisal, sellist taaka pole. Kunagiste omanike järeltulija Karl von Rimm on kogu kompleksi renoveerinud ausalt oma raha eest. Siia sobinuks kommentaariks ehk torge Padiselt mitte kaugel asuva Riisipere mõisa omaniku suunas, kes uhke häärberiga midagi ette ei võta ja laseb ajahambal hävitustööd teha.

Kokkuvõttes tuleb Tallinna TV-d tunnustada veel ühe probleemsaate ellukutsumise eest. Tegijaile aga tahaks soovida jõudu ja uusi häid ideid!

Viimati muudetud: 11.04.2018

