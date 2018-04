Allain Karuse „Riik panustagu igale elualale, igale inimesele. Ka siis, kui see pole kasulik.“

JAAN LUKAS, 11. aprill 2018

AS-i A. KarMis on üldse teie aktiivse eluhoiaku allikad ?

Ilmselt algas kõik lapsepõlvest. Olin sellise loomusega juba kooliajal. Sportimishuvi ergutas kehalise kasvatuse õpetaja Liilia Tamm. Nii kasvas tahtejõud olla esiotsas. Harrastasin nii auto- kui ka motosporti. Auhinnakapis on üle 100 karika.

Ja selline loomus ajendas end ettevõtluses proovile panema?

Kuulun sellesse „noorte ja vihaste meeste“ põlvkonda, kes sai täiskasvanuks kaheksakümnendate aastate lõpul ja üheksakümnendate alguses. Arvestades kujunenud võimalusi tekkis soov midagi ise korda saata. Nii kasvatasin veiseid ja sigu. Sellest algaski sügavam huvi ettevõtluse vastu.

Nõukogude-aegsete autode likvideerimise ajal lõpetas oma tegevuse ka Valga autobaas (mu isa oli seal autojuht). Nii tekkis mõte osta ise autod ja hakata pakkuma transporditeenust. Sai sääste kogutud – ja esimene auto ostetud. Nii kõik käima läkski. Enne seda olin jõudnud sõpradega ka kohvibaari pidada. Üheksakümnendatel aastatel oli meil Valgas üks suurematest automüügiplatsidest: tõime Saksamaalt kasutatud autosid. Valga oli siis automüügi pealinn. Selleks oli siin palju müügiplatse.

Ettevõtja peab mõtlema paratamatult kasumile. Kuivõrd on selles tegevuses aga elustiili?

Peamine on ikka asjaolu, et soovisin midagi ise korda saata. Plaanisin minna Soome, kuid otsustasin siiski ise end Eestis proovile panna.

Meenutagem vahepeal sedagi, kuidas te tulevikus kohtusite tulevase Eesti tipp-poliitiku ja hilisema mitmekordse peaministri Tiit Vähiga.

See oli siis, kui Tiit Vähi töötas Valga autobaasi direktorina. Mina õppisin selle ettevõtte stipendiaadina kutsehariduskeskuses. Külastasin Tiit Vähit sooviga saada endale uus krossiratas. Kui tema kabineti uksele koputasin, värisesid jalad all. Vähi tuli mu soovile vastu ja ostiski esimese võitlusmootorratta. Vähi on mulle poliitikuna ja ärimehena eeskujuks jäänud tänini.

Praegu toetate ise Valgas korvpalli. On see lemmikspordiala?

Seda ka. Valik on tehtud aga suuresti põhjusel, et praegu tegeletakse Valgas edukalt korvpalliga. Ainuke meistriliigas mängiv meeskond Valgast ongi korvpallivõistkond; paikkonnale on see kahtlemata heaks mainekujunduseks. Mulle teeb aga muret asjaolu, et korvpallimänguks ei kasva meil peale omi Valga poisse.

Mida arvate, kas omavalitsustes võiksid olla piirkonna esindusvõistkonnad, keda toetatakse vallaeelarvest? Hiljuti võttis esindusvõistkonna statuudi vastu näiteks Jõgeva vallavolikogu.

Mina hääletaksin ka selle poolt. Selliseid võistkondi on vaja. Näiteks Põlvas on igati põhjendatult edendatud käsipalli.

Valgalasena teate ja tunnete naaberriiki Lätit küllap paremini, kui paljude teiste Eestimaa paikade inimesed. Millised mõtted tekivad?

Suhtun kriitiliselt sellesse, et Eestimaa inimesed Lätis ostmas käivad ja raha sinna viivad. See on aga üleriigilise majanduspoliitika tagajärg. Ehk võiks Valgamaast teha erimajandustsooni, kus kehtiks teistsugune aktsiis kui ülejäänud Eestimaa paikades?

Kuidas elab Eestis transpordisektor?

Keeruliseks teeb olukorra kütuseaktsiisi tõus. Sellises olukorras tulevad Eestisse ka vedajad teistest riikidest – Poolast, Leedust.

Kuivõrd jätkub vastutustundega ja võimekaid autojuhte?

Mõnedki autojuhid töötavad meie ettevõttes alates üheksakümnendatest aastatest. Nad pole läinud teistesse firmadesse, kuigi palk on seal ehk viie euro võrra suurem. Head juhid oskavad hinnata ka masinaid. Nendele võib usaldada kallimahinnalisi autosid, mis varustatud erinevate lisaosadega. Meie autojuhid on pälvinud ka tunnustusi kutsevaldkonnas.

Kas olete ka ise veoautorooli keeranud?

Esimesed kogemused sain siis, kui poisina isaga autoreisidel kaasa sõitsin. Olen ise välisriikides ettevõttele autosid toonud. Endal on maitstud ka autojuhileib.

Mida tervikuna tänasest Eesti majanduspoliitikast arvate?

Rohkem peaks stimuleerima ja toetama elu Tallinnast ja Tartust kaugemal. Kuidas seda teha, peaks mõtlema. Ehk maksupoliitika kaudu? Maakonnakeskustes peaks olema kättesaadavad kõik riigipoolsed teenused. Kasvõi peale makstes, kui muud parata pole. Riiki ei saa juhtida nagu eraettevõtet, kus ebatulusasse valdkonda ei investeerita. Siin on tarvis mõelda igale elualale, igale inimesele.

Kuidas tekkis idee liituda Eesti Keskerakonnaga?

Mu ema oli keskerakondlasena mitmendat koosseisu Valga linnavolikogusse valitud. Tänu emale hakkasin ka ise keskerakondlastega suhtlema. Erakonda ma algul ei astunud. Kui aga vastav pakkumine tehti, otsustasin selle sammu astuda. Mõtlesin, et miks mitte kohalikus poliitikas kaasa rääkida. Kandideerisin Valga vallavolikogusse. Koalitsioonis sai minust vallavolikogu aseesimees. Erakonda astumisel oli esimeseks põhjuseks olukord Valga piirkonnas. Mulle ei meeldi Valga piirkonna töökultuur, ja ega muidu seda ei muuda, kui tuleb erakonda astuda ja muutma hakata.

Kuidas vabal ajal energiat kogute?

Vaba aega kipub väheseks jääma, kuid seda tuleb leida. Käin palju spordivõistlusi vaatamas. Meeldib tegeleda tervisespordiga, talvel näiteks suusatada. Meie peres on alati olnud koerad – kuni kolm tükki korraga. Kuna minu 9-aastane läks kahjuks taevaväravate taha, sai võetud kutsikas, kellele kulub palju aega.

Lapselapsed võtavad oma aja. Nendega meeldib mul tegeleda. Muide, mu tütar Ester Karuse sai Keskerakonna nimekirjas Valgamaal kandideerijatest parima tulemuse. Ta töötab ka aktsiaseltsis A. Karuse. Ettevõtte käekäigusse panustab samuti mu poeg.

Lapselaps käib aga Valgas samas lasteaias, kus kunagi ise käisin. Kodukandi arenguks ongi kõige olulisem see, et elanike arv ei väheneks ja et oleks piisavalt lapsi nii lähemas kui ka kaugemas tulevikus.

Küsis JAAN LUKAS

[esiküljefoto allkiri] Allain Karuse peres on alati olnud koerad – kuni kolm tükki korraga. Kuna 9-aastane läks kahjuks taevaväravate taha, võeti uus kutsikas, kellele kulub palju aega.

Viimati muudetud: 11.04.2018

