Reformierakond valib jälle uue esimehe ja juhatuse

VIRGO KRUVE, 11. aprill 2018

Reformierakonna juhatuses on 15 liiget, valimistel osaleb 26 kandidaati. Reformierakond on ainsana kodulehe sisevõrgus ehk Oravavõrgus võtnud kasutusele elektroonilise hääletuse, mis algas 6. aprillil kell 9.00 ja lõpeb 12. aprillil kell 18. Tänu Oravavõrgu elektroonilisele hääletusele loodetakse olla kindel senise juhatuse enamiku ja Toompea fraktsiooni tagasivalimises.

Erakond sarnaneb inimesele, kes kasvab, saavutab oma võimete tipu, ja siis hääbub. Reformierakond oli võimete tipus Andrus Ansipi ajal ja nüüd on proovitud allakäiku pidurdada. Taavi Rõivas (pildil) oli Andrus Ansipil eeskujulik nõunik, aga kui temast sai peaminister, kaotas erakond koha valitsuses. Tema järel valiti esimeheks Hanno Pevkur, kes on ametis olnud umbes 14 kuud. Nüüd ametisse kinnitatav (valimiseks on vaja 2 kandidaati!) Kaja Kallas peab kõigest 10 kuuga parandama Taavi Rõivase ja Hanno Pevkuri tegemata töö.

Kaja Kallas on lubanud jätkata Hanno Pevkuri senist tööd erakonna programmi uuendamisel, kuigi see sai aasta alguses inetu tagasilöögi maksumaksja palgale võetud Rein Langi kiirkorras vabastamisega Riigikogu aseesimehe nõuniku kohalt. Oma isa ja erakonna auesimehe Siim Kallase ideed kinnisvaramaksust Kaja Kallas arutamist väärivaks ei pidanud.

Lisaks elektroonilisele hääletusele Oravavõrgus eristub Reformierakond kõigist teistest erakondadest maksuerisuse poolest. Ainsa parteina on Eesti Reformierakond registreeritud käibemaksukohustuslasena, alates 07.04.2017 numbriga EE101961857. Siiani kehtis Maksu- ja Tolliametis praktika erakondi mitte registreerida. Selle numbriga saab kuluarvete käibemaksu riigilt tagasi küsida ehk saada teenuseid ja kaupu kuni 20% odavamalt. Ülejäänud 10 Eestis registreeritud erakonda seda soodustust ei saa.

Juriidiliste isikute annetused erakonnale on keelatud, aga seadus lubab erakonnal saada tulu tehingutelt erakonna varaga. Erakonnale annetamisel ei saa eraisikust annetaja tulumaksu tagasi viimased kümmekond aastat, aga tehingutelt Reformierakonna varaga saab maha arvata käibemaksu 20 protsenti. Erakonnalt teenuste ostja (variannetaja) saab 20% käibemaksu maha arvata. Erakond on liikunud äriga tegelemise suunas.

Viimati muudetud: 11.04.2018

