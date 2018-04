Kriminaaluurimine ja poliitiline arveteklaarimine

TLT AS-i juhatusele ei tulnud toimuv ootamatusena, nagu ajakirjandus püüab näidata. Juba mitmeid kuid tegeles ettevõtte sisekontroll nendesamade meeste jälgimisega, kes politsei poolt korruptiivses tegevuses süüdistatutena kinni peeti. 28. märtsil arutas olukorda ka ettevõtte juhatus ning otsustas, et sisekontrolli poolt kogutud andmed on piisavad peaskeemitaja Jaak Vinkiga töölepingu lõpetamiseks. Teiste suhtes otsustati uurimist jätkata.

Selleks hetkeks polnud juhatuse käsutuses veel piisavalt andmeid, et politseid teavitada, ent materjal loodeti kokku saada lähinädalatel. Pole võimalik öelda, et ettevõtte juhatus istus, käed rüpes, ega võtnud kurjategijate takistamiseks midagi ette. Nagu nähtub politsei avaldatud informatsioonist, polnud kuritegude toimepanek käesoleval hetkel enam võimalik, ja seda just tänu ettevõtte poolsetele sammudele. Kogu skeemitajate jõugu paljastamine ettevõttes oli lähinädalate küsimus.

Ajakirjandus kasutab toimunu käsitlemisel aegunud stampe

Olgem siirad ja tunnistagem, et kui TLT AS-i nõukogu esimees polnuks keskerakondlane Taavi Aas ning juhatuse esimees samasse erakonda kuuluv Enno Tamm, jäänuks politsei jõudemonstratsiooni järgne ajakirjanduse reaktsioon märksa tagasihoidlikumaks. See, et põhiline pahandusekott Jaanus Vink kuulub juba aastaid Eesti Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, on avalikkuses kas kogemata või, raske uskuda, tahtlikult kahe silma vahele jäänud. Sestap ruttabki Tallinna Volikogu revisjonikomisjoni esinaine Helve Särgava süüdistama Keskerakonda kuritegudes, mida on korda saatnud 2002. aasta juunis sotsidega ühinenud Vink (tänaseks erakonnast välja visatud – Toim.). Tundub, et revisjonikomisjoni juhil on raskusi endale lähedalseisvate isikute ja erakonnaliikmete tegudele hinnangu andmisega. Järjekindlalt üritab ta omade pattudest vaikida või need Keskerakonna kraesse ajada.

Enno Tamme näol on tegemist hinnatud spetsialistiga, mitte kohatäitega, nagu ajakirjandus püüab mõista anda. Aastaid töötas ta AS Järve Bussipark peadirektorina ja tõi võlgades sipelnud ettevõtte kriisist välja, viis läbi saneerimist ja tänu temale töötab pankroti veerel hingitsenud Kohtla-Järve veondusettevõte tänaseni.

Tallinnas viis Enno Tamm läbi Tallinna Autobussikoondise ning Trammi- ja Trollipargi ühendamise. Ta andis stagneerunud ettevõttele uue hingamise, parandas töökultuuri, uuendas bussiveeremit ja viis pikalt vindunud Tallinna tramminduse nüüdisaegsele tasemele.

Kaastöötajad teavad, et Enno Tamme jätkub kõikjale; juhatuse esimees on kursis kõigega, mis ettevõttes toimub. Tema alluvatega kõneldes jääb kõlama, et selle mehe suurimaks puuduseks peetaksegi just seda, et ta püüab kõigel toimuval ise silma peal hoida. Ometi pole ligi 2000 töötajaga suurettevõttes võimalik hakkama saada ülesandeid delegeerimata. Üheks, kellel olid üsnagi laialdased volitused, oli bussiliiklusteenistuse direktor, kes kahjuks osutus pehmeks natuuriks, vandus ahvatlustele alla ja läks töökodade asejuhataja kelmustega kaasa. Kuritarvitused toimusid tasandil, kuhu juhatuse esimees ei pea isiklikult sekkuma. Tamm sekkus, sest alluvate tegevus tekitas kahtlusi; ta kaasas sisekontrolli, ja kuriteod hakkasid välja tulema. Kas selle eest, et ta kurjategijate paljastamisele kaasa aitas, tuleb teda karistada?

Küsitavad süüdistused

Tundub, et kellegi huvides on TLT AS-is toimunut näidata võimalikult mustades värvides. Politsei räägib kahe miljoni eurosest altkäemaksust, mida sotsiaaldemokraadist remonditöökoja juhataja eestvedamisel otsekui oleks küsitud ja saadud selle eest, et ettevõte muretses kasutatud busse. Kõnesoleva aja vältel osteti tõepoolest 110 kasutatud MAN-i, koguhinnaga umbes 3,8 miljonit eurot. Võitjaks tulid pakkumised, mis olid teistest oluliselt odavamad, ning kasumimarginaal oli viidud nähtavasti miinimumini. Kui nüüd busside müüja andis sellest 3,8 miljonist enam kui poole heast peast ära, siis on tegemist mitte kriminaalkuriteoga, vaid n-ö diagnoosiga. Nähtavasti kuuleme tulevikus, et pahalastele süüks pandav summa väheneb märgatavalt, ent siis on esialgsed emotsioonid juba välja elatud. Sellepärast tuleb TLT AS-i kaasuse puhul lähtuda vanast heast rahvatarkusest, et suppi ei maksaks endale tulikuumana suhu kühveldada. Tervislikum oleks Taavi Aasa ja Enno Tamme laussüüdistamisega mitte ühineda, sest parem on kümneni lugeda, kui tehtud ülekohtu pärast hiljem häbeneda.

Poliitmängud segavad tõe selgitamist

Politsei viib läbi uurimist, ja küllap see toob tõe päevavalgele. TLT AS-is toimuva ümber käiv meediatsirkus teenib aga poliitmängurite huve. Tasuta ühistranspordi vastased haistavad head võimalust Tallinna veondusettevõte kraavi juhtida, et see siis erastada ning rahaveski ette rakendada. Tänaseks on otsustatud, et kõik neli patustanud TLT AS-i töötajat, nende hulgas bussiliiklusteenistuse direktor, vabastatakse ametist. Kui nüüd õnnestuks saada lahti ka end innovaatilise juhina näidanud Enno Tammest, oleks kvaliteetse tasuta ühistranspordi vastaste pidu täielik, ning seda lihtsam nurjata üleriigilise tasuta ühistranspordi käivitamine. Vähk võib end peita just selle kivi all.

Tahaks siinkohal kutsuda erakonda üles distantseeruma poliitilistest rünnakutest ja lähtuma Enno Tamme töö hindamisel panusest, mille ta on Tallinna ühistranspordisse andnud. Tema töökoht pole poliitiline, nagu ajakirjandus püüab näidata; spetsialistina on ta ennast aga igati õigustanud. Andkem sõna mitte emotsioonidele, vaid uurimisorganitele. Kui leitakse, et juhatuse esimees on seaduse vastu eksinud, siis pole muidugi pikka juttu, ent igasugune veondusettevõtte juhi poliitilisest vastutusest leierdamine on, pehmelt öeldes, haiglane. Või tunnistab Keskerakond, et töökohti jagatakse tõepoolest poliitilistest eelistustest lähtudes? Kes vähegi asjaga kursis, teab, et uuenenud Keskerakonnas on selle eeldamine kohatu.

[esiletõste] „Tasuta ühistranspordi vastased haistavad head võimalust Tallinna veondusettevõte kraavi juhtida, et see siis erastada ning rahaveski ette rakendada.“

