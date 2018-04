Rahvarinne 30-aastane

Protsess, mille algatas Edgar Savisaar populaarses telesaates "Mõtleme veel" just 1988. aasta 13. aprilli õhtul otse-eetris, mobiliseeris paari kuuga peaaegu 60 000 aktiivset inimest, kes hakkasid Rahvarinnet üles ehitama. Rahvarinnet võib liialdamata pidada laulva revolutsiooni korraldajaks ja kommunistliku režiimi kukutajaks. Poliitiliste muutuste tekitamiseks on ülioluline teha õiget asja õigel ajal. Rahvarinne just seda oligi, esitades väljakutse Eesti kompartei võimumonopolile.