Erki Savisaar: eriveo võimaluste laiendamisel on positiivne mõju maanteetranspordile

04. aprill 2018

Riigikogu majanduskomisjoni liikme Erki Savisaare sõnul on muudatusel positiivne mõju ettevõtlusele ning eeskätt maanteetranspordi sektorile, sest see võimaldab suurendada vedude efektiivsust ning suurendab Eesti konkurentsivõimet. „Muudatuse mõju suurus nii ettevõtlusele kui teehoiule sõltub ennekõike sellest, kui suur osa vedajatest taotleb erilube ning hakkab kasutama suuremaid autoronge. Uutele regulatsioonidele vastavad veokid onteele sõbralikumad kui need ühekordsete ratastega 40-tonnised veokid, mis meil juba praegu liiguvad. Nimelt on kuni 52 tonnised veosed lubatud kui kõikidel telgedel on topeltrattad ja telgesid on ka rohkem, ehk mass on jagatud suurema ala peale ja see säästab teid,“ sõnas Erki Savisaar.

Keskerakonda kuuluva Erki Savisaare sõnul on hetkel tegu riigisisese regulatsiooniga, kuid see omab mõju rahvusvahelises konkurentsis, sest paljud veosed on riigiülesed. „Soomes ja Rootsis on teedele lubatud kuni 60-tonnised veokid. Samuti on seal teedele lubatud pikemad veokid. Lätis ja Leedus on riigisiseselt lubatud teedele kuni 52-tonnised sõidukid. Piiriüleste vedude puhul tuleb arvestada, et üle piiri tohivad sõita vaid üksikud raskemad veokid, kuid kauba ette vedamisel sadamatesse ja raudteele on meil tingimused nüüd naabritega sarnasemad,“ lisas Savisaar.

Seaduse jõustumisel võib jagatava kauba erivedu teha EURO V või vähem saastavasse EURO-heitgaasiklassi kuuluva vedukiga või autorongiga. Seejuures peavad autorongis olevate sõidukite kõik teljed, välja arvatud juhttelg, olema varustatud paarisratastega. Samuti tuleb arvestada, et autorongi tegelik mass ei ületaks kuueteljelisel autorongil 48 tonni ning rohkematel 52 tonni.

Viimati muudetud: 04.04.2018

