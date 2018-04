Jüri Ratas: kolmele sambale tuginev pension pakub vajalikku kindlustustunnet

04. aprill 2018

Ratas tõi pensionitest rääkides välja, et tänane vanaduspensionite tase ei ole piisav, sest suur osa Eesti eakatest elab suhtelises vaesuses. „Alates käesoleva aasta aprillist tõusis keskmine pension 7,6%, aga väärika vanaduspõlve tagamiseks ainult indekseerimisest ei piisa. Erakorraline pensionitõus on üks Keskerakonna peamisi eesmärke järgmistel Riigikogu valimistel,“ rõhutas Ratas. Ta selgitas, et Keskerakonna ettepaneku kohaselt võiks keskmine vanaduspension tõusta aastal 2020 koos indekseerimisega 100 euro võrra. Täpsemad katteallikad töötatakse välja valimisplatvormi koostamisel.



Samuti rääkis Ratas tulevasest pensionireformist, mis vähendab eakate inimeste toimetuleku ning oluliste teenuste kättesaadavuse seost kätte saadava palganumbriga. „Oleme aastaid nõudnud, et esimene pensionisammas sõltuks töötatud aastatest, mitte inimese sissetulekust. Juba homme on valitsuse istungi päevakorras tänase pensionisüsteemi täiustamine. Soovime muuta kehtiva korra õiglasemaks, paindlikumaks ning rahaliselt jätkusuutlikumaks,“ rääkis Ratas, kelle sõnul ei tohiks majanduslik ebavõrdsus kanduda edasi inimese pensioniikka.



Infotunnis tõstatus ka küsimus teise pensionisama säilimises. Keskerakonna esimees kinnitas, et toetab kolmele pensionisambale tuginevat süsteemi, sest see pakub inimestele vajalikku kindlustunnet. „Loomulikult saab ja tuleb iga süsteemi pidevalt täiendada ning seda tänane valitsus ka teeb,“ lõpetas peaminister.

Viimati muudetud: 04.04.2018

