Taavi Aas: IRL soovib Tallinna Linnatranspordi ASi skandaali ära kasutada tasuta ühistranspordi kaotamiseks

04. aprill 2018

„Korruptsioonijuhtumi ja erastamisjutu ühte patta panek oleks viga,“ ütles Aas. „Iga korruptsioonijuhtum on Tallinna linna jaoks must päev. Me saame selle vastu parema sisekontrolli, parema jälitustegevuse ja kõrgema seesmise eetikaga töötajate abil. Kahjuks kõiki 13 000 inimest, kes linnasüsteemis töötavad, me iga hetk kontrollida ei suuda.“

„IRLI soovitatud erastamisele järgneks üsna loogiliselt ka tasuta ühistranspordi kaotamine, sest eraettevõtte eesmärk on ennekõike kasum,“ ütles Aas. „IRL on teinud suvel ja sügisel mitmeid kriitilisi avaldusi tasuta ühistranspordi suhtes Tallinnas. Praegu riigis rakendatava tasuta ühistranspordi suhtes on nad otseselt vaenulikud.“

Aas osutas, et IRLi volikogu saadiku Riina Solmani kriitika linnaettevõtte efektiivsuse osas on ebatäpne, sest Tallinna Linnatranspordi ASi veerem on pidevalt uuenenud. Tänasele tagasilöögile vaatamata areneb linnatransport õiges suunas. Tallinna bussid on suhteliselt uued, rahulolevate inimeste arv ületab uuringute andmeil 80 protsenti. „Oleks väär seda nõrka momenti kasutada ettevõtte vastu,“ sõnas ta.

Aasa sõnul on halva uudise positiivne külg see, et sisekontroll oli ettevõttes juba käivitatud ja ettevõte oli oma sisekontrolliga õigel teel. „Sisekontroll tuvastas viimastel nädalatel sarnaseid asju, mis keskkriminaalpolitsei. Lihtsalt politsei võimekus on parem ja nende õigused suuremad,“ selgitas Aas.

„Nõukogu esimehena kahtlemata me nõuame juhatuselt aru. Kuid tsiteeriksin siinkohal prokuratuuri taoliste juhtumite puhul – korruptsioonijuhtumi avastamine ei näita vohamist, vaid see näitab asjaga tegelemist,“ sõnas Aas.

Viimati muudetud: 04.04.2018

Jaga

|